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В СК рассказали, как заочное рассмотрение экстремистских преступлений позволит компенсировать нанесенный стране в 2020 году ущерб
Источник материала: ОНТ
Возможность заочного рассмотрения уголовных дел позволит компенсировать ущерб, который был нанесен Беларуси в 2020 году. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.
Гора рассказал о проекте закона о внесении дополнений и изменений в уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающем введение института заочного производства.
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В СК рассказали, как заочное рассмотрение экстремистских преступлений позволит компенсировать нанесенный стране в 2020 году ущерб
Возможность заочного рассмотрения уголовных дел позволит компенсировать ущерб, который был нанесен Беларуси в 2020 году. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил...
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