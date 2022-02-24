В СК рассказали, как заочное рассмотрение экстремистских преступлений позволит компенсировать нанесенный стране в 2020 году ущерб

Источник материала: ОНТ

Возможность заочного рассмотрения уголовных дел позволит компенсировать ущерб, который был нанесен Беларуси в 2020 году. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

Гора рассказал о проекте закона о внесении дополнений и изменений в уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающем введение института заочного производства.



Фото: БЕЛТА

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