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В СК рассказали, как заочное рассмотрение экстремистских преступлений позволит компенсировать нанесенный стране в 2020 году ущерб

24.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В СК рассказали, как заочное рассмотрение экстремистских преступлений позволит компенсировать нанесенный стране в 2020 году ущерб

Возможность заочного рассмотрения уголовных дел позволит компенсировать ущерб, который был нанесен Беларуси в 2020 году. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

Гора рассказал о проекте закона о внесении дополнений и изменений в уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающем введение института заочного производства.


Фото: БЕЛТА

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Возможность заочного рассмотрения уголовных дел позволит компенсировать ущерб, который был нанесен Беларуси в 2020 году. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил...
 
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