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Археологи нашли 5300-летний череп со следами древнейшей хирургической операции на ухе

24.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Археологи нашли 5300-летний череп со следами древнейшей хирургической операции на ухе

Ученые опубликовали в журнале Scientific Reports новое исследование, в котором описали найденный археологами череп человека возрастом около 5300 лет. На останках были обнаружены следы древнейшей хирургической операции на ухе.

Череп женщины нашли в Испании при раскопках дольмена Эль-Пендон. На левой стороне находки ученые заметили следы от семи порезов.

Исследователи предполагают: у древней женщины было серьезное воспаление уха, проблема потребовала хирургического вмешательства. «Хирург» после прокола прижег рану.

Отмечается, что процедура была крайне грубой и болезненной для пациентки. При этом находка ценна для истории человечества в целом – она является самым ранним свидетельством подобной операции.

Фото: Scientific Reports / S Díaz-Navarro et al. 2022

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Ученые опубликовали в журнале Scientific Reports новое исследование, в котором описали найденный археологами череп человека возрастом около 5300 лет. На останках были...
 
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