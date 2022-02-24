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Археологи нашли 5300-летний череп со следами древнейшей хирургической операции на ухе
Источник материала: ОНТ
Ученые опубликовали в журнале
Череп женщины нашли в Испании при раскопках дольмена Эль-Пендон. На левой стороне находки ученые заметили следы от семи порезов.
Исследователи предполагают: у древней женщины было серьезное воспаление уха, проблема потребовала хирургического вмешательства. «Хирург» после прокола прижег рану.
Отмечается, что процедура была крайне грубой и болезненной для пациентки. При этом находка ценна для истории человечества в целом – она является самым ранним свидетельством подобной операции.
Фото: Scientific Reports / S Díaz-Navarro et al. 2022
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Ученые опубликовали в журнале Scientific Reports новое исследование, в котором описали найденный археологами череп человека возрастом около 5300 лет. На останках были...
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