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Экскурсию для военных организовали во Дворце Независимости

24.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экскурсию для военных организовали во Дворце Независимости

Дворец Независимости вновь принимает гостей! По случаю праздника визитную карточку страны посетили военные.

Среди приглашенных – лучшие курсанты и офицеры Военной академии, а также военнослужащие 120 гвардейской бригады. Экскурсию для них провела пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, она же от имени Главы государства еще раз поздравила защитников Отечества с праздником. По традиции знакомство с Дворцом началось с зала торжественных церемоний, который уже несколько раз принимал Новогодний бал. Гости также прониклись атмосферой деловых встреч. Особенно после посещения «зеленой» комнаты – здесь в 2015 году прошли переговоры лидеров «нормандской четвёрки» по урегулированию украинского кризиса.

Особый восторг у военных вызвал интерьер Дворца, который передал высокое мастерство белорусских специалистов. Участники экскурсии также сделали множество памятных фотографий. Дворец Независимости в последнее время часто принимает сотни гостей. Здесь побывали люди разных возрастов и профессий – ветераны, студенты, врачи, инженеры, педагоги. 


 

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Дворец Независимости вновь принимает гостей! По случаю праздника визитную карточку страны посетили военные. Среди приглашенных – лучшие курсанты и офицеры...
 
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