День защитников Отечества в Беларуси: как праздник отметили в регионах?

Источник материала: ОНТ

Поздравления в адрес мужчин сегодня звучат по всей стране – в коллективах и семейной обстановке. День защитников Отечества у нас – по-настоящему всенародный праздник.





Праздничное утро 23 февраля в Бресте из года в год начинается с памятной церемонии. В День защитников Отечества место торжеств – приграничная крепость, где полегли тысячи советских людей. Спустя 80 лет эта история не только на книжных страницах, склонить головы у солдатских могил приходят всё больше человек.

Защитникам цитадели над Бугом было суждено сражаться на передовой, свидетели мощи вражеского наступления и силы духа солдат Брестского гарнизона – руины, под ними до сих пор находят останки героев. Вся земля – братская могила. Военные, руководители региона, молодёжь, дипломаты возложили цветы к Вечному огню – он символ памяти всех, кто за родину отдал жизни.

В крепости и сегодня не прекращаются исследования – работа в архивах, переписки с потомками защитников, каждый год открываются новые имена, уже доподлинно известно 1270.

О многонациональном подвиге Брестской крепости можно судить, прочтя фамилии на мемориальных плитах. Урзуев, Шеварднадзе, Близнюков. Грузины, белорусы, русские, украинцы – представители тридцати национальностей в 41-м стояли здесь плечом к плечу. Поэтому не случайно это памятное место еще называют крепостью мира.

Экипировки сапера, водолаза и горящие глаза детей. Утро 23 февраля в 557-й инженерной бригаде Гродно началось с урока мужества. О профессии школьникам рассказали те, кто на защите Родины каждый день. Непридуманные истории из жизни разведчиков, экскурсия в парк военной техники и знакомство с ветераном.

Цветы и сувениры от коллег, творческие поздравления от школьников. 33 года Владимир Колесников посвятил инженерным войскам, прошел всю войну до Берлина и в свои 95 лет с интересом общается с молодёжью.

Владимир Колесников, ветеран Великой Отечественной войны: «Это замечательное мероприятие, оно нас – участников Великой Отечественной войны – радует. А радость всегда питает жизнь».

Залпы в этот день звучали в спортивно-стрелковом комплексе Минска. Здесь прошли соревнования по стрельбе между руководством силовых структур Беларуси. На состязании, приуроченном ко Дню защитников Отчества, борьба шла в трёх дисциплинах, а в каждом упражнении давалось три пробных и 10 зачетных выстрелов.

Безупречность не только во внешнем виде, важно каждое движение и даже взгляд. Суворовцы сегодня впервые несут Вахту Памяти, поэтому день волнительный вдвойне. У Вечного огня на Площади Победы много цветов и нескончаемый поток делегаций. Праздничный караул волнуется – готовились, тренировали выправку и строевой шаг. Защита Родины у них впереди, а эту вахту ребята посвящают своим героическим предкам.

Глеб Радюк, учащийся Минского суворовского военного училища: «У меня прабабушки, прадедушки в Брестской области были партизанами. Мы должны помнить тех людей, воинов, которые боролись за нашу свободу, за нашу независимость, за каждый наш метр земли, которые отдали сердце, душу, жизнь за то, чтобы мы сейчас жили в процветающей Беларуси».

У каждого поколения свои герои – в Беларуси их помнят и чтут. Перед современными защитниками мир ставит новые вызовы, но задачи остаются всё те же – честь, преданность и готовность в любой момент стать надёжным щитом на страже мира своей страны.

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