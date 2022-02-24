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День защитников Отечества в Беларуси: как праздник отметили в регионах?
Источник материала: ОНТ
Поздравления в адрес мужчин сегодня звучат по всей стране – в коллективах и семейной обстановке. День защитников Отечества у нас – по-настоящему всенародный праздник.
Праздничное утро 23 февраля в Бресте из года в год начинается с памятной церемонии. В День защитников Отечества место торжеств – приграничная крепость, где полегли тысячи советских людей. Спустя 80 лет эта история не только на книжных страницах, склонить головы у солдатских могил приходят всё больше человек.
Защитникам цитадели над Бугом было суждено сражаться на передовой, свидетели мощи вражеского наступления и силы духа солдат Брестского гарнизона – руины, под ними до сих пор находят останки героев. Вся земля – братская могила. Военные, руководители региона, молодёжь, дипломаты возложили цветы к Вечному огню – он символ памяти всех, кто за родину отдал жизни.
В крепости и сегодня не прекращаются исследования – работа в архивах, переписки с потомками защитников, каждый год открываются новые имена, уже доподлинно известно 1270.
О многонациональном подвиге Брестской крепости можно судить, прочтя фамилии на мемориальных плитах. Урзуев, Шеварднадзе, Близнюков. Грузины, белорусы, русские, украинцы – представители тридцати национальностей в 41-м стояли здесь плечом к плечу. Поэтому не случайно это памятное место еще называют крепостью мира.
Экипировки сапера, водолаза и горящие глаза детей. Утро 23 февраля в 557-й инженерной бригаде Гродно началось с урока мужества. О профессии школьникам рассказали те, кто на защите Родины каждый день. Непридуманные истории из жизни разведчиков, экскурсия в парк военной техники и знакомство с ветераном.
Цветы и сувениры от коллег, творческие поздравления от школьников. 33 года Владимир Колесников посвятил инженерным войскам, прошел всю войну до Берлина и в свои 95 лет с интересом общается с молодёжью.
Залпы в этот день звучали в спортивно-стрелковом комплексе Минска. Здесь прошли соревнования по стрельбе между руководством силовых структур Беларуси. На состязании, приуроченном ко Дню защитников Отчества, борьба шла в трёх дисциплинах, а в каждом упражнении давалось три пробных и 10 зачетных выстрелов.
Безупречность не только во внешнем виде, важно каждое движение и даже взгляд. Суворовцы сегодня впервые несут Вахту Памяти, поэтому день волнительный вдвойне. У Вечного огня на Площади Победы много цветов и нескончаемый поток делегаций. Праздничный караул волнуется – готовились, тренировали выправку и строевой шаг. Защита Родины у них впереди, а эту вахту ребята посвящают своим героическим предкам.
У каждого поколения свои герои – в Беларуси их помнят и чтут. Перед современными защитниками мир ставит новые вызовы, но задачи остаются всё те же – честь, преданность и готовность в любой момент стать надёжным щитом на страже мира своей страны.
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Поздравления в адрес мужчин сегодня звучат по всей стране – в коллективах и семейной обстановке. День защитников Отечества у нас – по-настоящему всенародный...
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