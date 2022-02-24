Подарок ко Дню защитников Отечества: в комплексе Minsk World – скидки на квартиры. Торопитесь!

Источник материала: ОНТ

Праздник – День защитников Отечества и Вооружённых Сил – еще и повод улучшить жилищные условия или сделать выгодные инвестиции. На ряд апартаментов в комплексе Minsk World – существенные скидки. Так, приобретая апартаменты, можно сэкономить до 25 тысяч рублей. Акция стартовала сегодня и продлится до конца месяца.





В честь Дня защитников Отечества. Специальное предложение, которое поможет мечте осуществиться. Таких скидок на собственное жилье в комплексе Minsk World ещё не было.

Специальное предложение на ряд апартаментов в домах комплекса. Скидка до 350 рублей с каждого квадратного метра. При приобретении участвующих в акции апартаментов скидка может составить до 25 тысяч рублей!

О предложении более детально. Скидка до 350 рублей за «квадрат» в ряде апартаментов в доме «Флоренция» в квартале «Южная Европа». В квартале «Азия» участвуют дома «Сеул» и «Куала-Лумпур». К квартале «Западная Европа» скидка до 350 метров за квадратный метр на недвижимость в домах «Брюссель» и «Женева».

Ещё один квартал – «Мировых танцев». Большой, зелёный, проектировался лучшими урбанистами. Здесь акция действует на некоторые апартаменты в доме «Самба» и доме, названном в честь танца – «Ча-ча-ча». В другой части комплекса – квартал «Северная Америка» – на акции апартаменты в доме «Бостон».

А это новый квартал. Называется Happy Planet, или «Счастливая планета». Окна домов Hyde Park и Central Park, где также действует акция, будут выходить на чудесный парк с площадью озеленения 40 гектаров и фонтанами!

В квартале «Средиземноморский» скидка до 350 рублей за «квадрат» на определённые апартаменты предлагается тем, кто выбирает жизнь в «Санторини». На акции «до минус 350 рублей» апартаменты и в других домах комплекса престижного комплекса Minsk World. Он строится, опережая график. Люди получают ключи и заселяются!

Minsk World – новый уровень жизни и комфорта. То, что подходит для настоящих мужчин. В кварталах обустраиваются зоны воркаута (не придётся искать, где «упасть и отжаться»), рядом теннисные корты, площадки для футбола, баскетбола и волейбола! Прилегающие территории умных кварталов Minsk World свободны от транзитного движения автомобилей!

Строится по принципу «15-минутного города», когда в любую точку можно добраться пешком за 15 минут. Есть условия для автомобилистов. Парковки с наружной стороны кварталов, строятся паркинги с круглосуточной охраной, видеонаблюдением и автоматизированным доступом владельцу!

В шаговой доступности 2 станции метро! «Ковальская Слобода» открыта, «Аэродромная» будет запущена в следующем году. В многофункциональном комплексе строится Международный финансовый центр, который станет сердцем деловой жизни нашей страны. Этот элитный район будет насыщен энергией бизнеса. Стоимость недвижимости в Minsk World с развитием инфраструктуры многофункционального комплекса будет только расти! Рядом с МФЦ возводится один из крупнейших торгово-развлекательный центров страны – «Avia Mall», где откроется большое количество фирменных магазинов и бутиков.

Позиция компании – у каждой семьи должно быть собственное жильё. И в помощь не только скидки, но и финансовые инструменты. Рассрочка до 60 месяцев при первоначальном взносе или кредит от банков-партнёров. А ещё приобретение недвижимости – это возможность выгодно вложить свой капитал. Стоимость квадрата здесь будет только расти. Акция ко Дню защитников Отечества продлится до конца месяца. Поэтому нужно поторопиться, сделать правильный выбор и приобрести с существенной скидкой апартаменты в домах престижа и комфорта.

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