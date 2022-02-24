Второй день досрочного голосования на конституционном референдуме. Как белорусы выполняют свой гражданский долг?

Источник материала: ОНТ

«Нет» равнодушию, только активная гражданская позиция! Беларусь продолжает определять свой курс – в стране идет досрочное голосование по изменениям и дополнениям Конституции. Значение политической кампании переоценить сложно – в Основном законе прописаны главные тезисы прав и свобод человека, по сути, те постулаты, от которых зависит жизнь каждого из нас. Полтора часа назад закрылись участки – завершился второй день досрочного голосования. Он прошел не менее насыщено, чем первый.





Не успел проголосовать один, на очереди ещё несколько человек. На участке №23 в Витебске, который находится в центре жилого квартала в конце рабочего дня, желающих проголосовать более чем достаточно. Председатель комиссии – словно сотрудник ГАИ – приходится регулировать поток людей, чтобы всем было комфортно.

Не меньше людей на соседнем участке – 22-м. Он находится на окраине города, рядом крупное предприятие, и волна людей появилась сразу после смены. А на 65-м участке в Гродно уже проголосовало более 17% избирателей из списков. И это только второй день.

Светлана Сергейко, председатель участковой комиссии № 65 г. Гродно: «Обычно в первый день приходит 30-40 человек, а у нас вчера практически 10% от количества граждан, которые находятся в списках, и сегодня в первую половину почти 7% граждан пришло. То есть у нас небывалая активность, и это очень отрадно».

Активность и со стороны наблюдателей. На этом участке их зарегистрировалось 10 человек. Для того, чтобы работать с учетом эпидемиологических норм и не создавать излишнего скопления людей в помещении, составили график дежурств – не более трех человек одновременно.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: «Активно идет и молодежь, и люди старшего поколения, комиссии работают в штатном режиме, каких-то вопросов не возникало, было несколько обращений в Центральную комиссию от граждан, которые проживают на одной территории и зарегистрированы на другой, с вопросом, как им проголосовать. Конечно, голосовать в первую очередь там, где они зарегистрированы. Если они проживают на другой территории, значит, они должны предоставить какой-то документ, подтверждающий место проживания».

Тем не менее даже такие точечные обращения в целом не мешают избирательному процессу, отметит глава Центризбиркома, посещая свой участок. С учётом большой нагрузки в основной день голосования Игорь Карпенко сделал выбор заранее. Статус обязывает – проверил работу комиссии и организацию процесса голосования на своем участке. Убедился, люди идут активно по всей стране – и в крупных городах, и в небольших населённых пунктах.

Вот пример: министр антимонопольного регулирования и торговли выбор сделал на малой родине. На главный вопрос недели проще сделать выбор в спокойной обстановке.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Конституция – основной закон страны, это основа государства, как фундамент в доме или корень в любом деле, поэтому очень важно, как мы проголосуем за основу нашего будущего. И, наверное, каждому белорусу, как и мне, выпала особая честь участвовать в этом историческом событии и проголосовать “за”».

Прежде чем поставить отметку в квадрате «за» или «против», нужно разобраться, что именно, возможно, изменится. Проект Конституции обсудили в Могилёве. Главные здесь герои – молодёжь. Они ещё только стоят на пороге взрослой и самостоятельной жизни, но понимают – от их выбора сегодня зависит их благополучное завтра.

Это наглядная демонстрация – белорусам небезразлична своя страна. А ещё хочется верить, что граждане учтут вызовы и угрозы, с которыми в последнее столкнулось государство, добавляет министр информации и опускает бюллетень в урну.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «Я голосовал за принятие новой редакции Конституции Беларуси, нового взаимного договора между государством и обществом, нового уклада нашей жизни – то, по каким правилам будет ближайшее время жить наше государство. И в ходе обсуждения проекта новой Конституции, в ходе обсуждения каждой новой новеллы каждый гражданин не остался здесь безучастным».

Всего через две минуты на сигнал о помощи – и ближайший наряд охраны на месте. Сотрудники оцепили периметр школы. Следом помощь готовы были оказать ОМОН и экипаж ГАИ. Спокойствие! И только спокойствие! Все в безопасности. А вызов учебный. Вот только силовики узнали об этом по прибытию. Но сработали слаженно. Министр МВД лично проверил готовность милиции оказать помощь при экстренном вызове, находясь на своем участке. После того, как в главный праздник для настоящих мужчин – День защитников Отечества – сам поставил отметку в бюллетене. В поле зрения сотрудников не только все пункты для голосования, но и каждый из состава комиссии. Для этого задействованы все необходимые силы министерства. Ведётся круглосуточное дежурство.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: «Каких-либо противоправных действий не фиксируем, да, есть незначительные административные правонарушения. Задержан гражданин, который наносил надписи на помещение, где находится избирательный участок. Есть угрозы в адрес председателей участковых комиссий, а также есть оскорбления, зафиксирован один факт, где были распространены личные данные членов участковой комиссии. Я хочу сказать, что некоторых людей мы уже задержали, некоторые находятся в разработке, мы их знаем и в ближайшее время мы их задержим, всех их покажем в СМИ».

Праздник сегодня не только у мужчин. Свой восемнадцатый день рождения отмечает и Дарья Середина. Совершеннолетие открывает двери в новую жизнь и на избирательный участок. В свой персональный праздник голосует впервые. Досрочно! Тянуть нет смысла, для будущего выбор очевиден.

Как показывает практика предыдущих политических кампаний, во время досрочного голосования свой выбор делает порядка 30-40% избирателей. Будет ли так в этот раз – уже совсем скоро узнаем, досрочное голосование продлится по 26 февраля. Также внести свою лепту в референдум можно в основной день – 27 февраля. После будет дана итоговая оценка и решено, состоялись ли выборы Конституции.

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