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Кто пытался вывести Беларусь на путь гражданской войны? «Одно уголовное дело», 3 серия. Расследование ОНТ

24.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто пытался вывести Беларусь на путь гражданской войны? «Одно уголовное дело», 3 серия. Расследование ОНТ

Новые подробности событий августа 20-го года, которые вызывают шок. Жертв так называемого мирного протеста могло быть куда больше. Сегодня в нашем эфире третья, заключительная серия. О том, кто и как попытался расшатать ситуацию, вывести страну на путь гражданской войны.

В первых двух сериях фильма ОНТ – факты и подтверждения того, как и кем это было спланировано. Помимо специально подготовленных экстремистов, в том числе и граждан других стран, в погромах и противостоянии должны были участвовать рядовые белорусы. Их прямо накачивали протестными идеями. И больше всего через экстремистские телеграм-каналы.

Речь о вполне конкретном экстремистском канале. Ножи, балаклавы, цепи, саперные лопатки, кастеты, биты, газовые баллончики, гранаты – наборам «мирных протестующих» удивлялись даже опытные оперативники и следователи.

В третьей части – имена заказчиков, способы вербовки и финансирования беспорядков. Заключительная серия совместного проекта телеканала ОНТ, издательского дома «Беларусь сегодня» и Следственного комитета – в видео.



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Новые подробности событий августа 20-го года, которые вызывают шок. Жертв так называемого мирного протеста могло быть куда больше. Сегодня в нашем эфире третья,...
 
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