|
«Нельзя идти на собеседование с целью победить кандидата». Типичные ошибки нанимателя при поиске сотрудника
24.02.2022 08:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
От того, как выстроен подбор кадров, во многом зависит успешность любого бизнеса и компании. Никому не хочется устраивать на работу некомпетентных и немотивированных сотрудников. Но от ошибок не застрахован даже опытный рекрутер. Какие же сложности могут возникать в процессе найма сотрудников? Как убедиться, что ты не попал в ловушку типичных заблуждений? И почему даже присутствие руководителя не спасает, а иногда и мешает верному выбору сотрудника? На вопросы «Про бизнес» ответила менеджер департамента обучения и развития сотрудников
«Отнеситесь как к быстрому свиданию»
— Желание руководителя проводить собеседование — это нормальная практика?
— Это абсолютно нормально, причем вне зависимости от размера организации. В этом вопросе все зависит от целей, бизнес-задач и самого руководителя. В небольших или только развивающихся бизнесах руководитель — часто или владелец, или инвестор. Такой начальник может искать людей не столько на позицию, сколько под конкретный набор компетенций, и собирать из возможных кандидатов своеобразный пазл — тогда ему нужно оценивать всех возможных претендентов лично. Есть еще один нюанс: в компаниях такого масштаба бывает важно, чтобы кандидат подходил существующей команде по личностным качествам.
В корпорациях руководитель чаще собеседует кандидатов на конкретные ключевые позиции.
— О чем может сказать кандидату тот факт, что руководитель проводит отбор сотрудников сам?
— Этот факт можно рассматривать как модель того, как будет построена совместная работа — отметить управленческий стиль, манеру коммуникации, способ задавать вопросы и ставить задачи.
Поэтому я бы советовала кандидатам не теряться в догадках и предположениях. Лучше всего прямо и вежливо спросить: «В чем руководитель видит пользу, инвестируя свое время в каждого кандидата?». Либо уточнить, рассматривают ли в таком порядке остальных претендентов. Интересоваться и задавать вопросы — это нормально. Ответы помогут понять ту самую корпоративную культуру, которая будет сопровождать кандидата после того, как он станет сотрудником.
Я бы смотрела на собеседование для всех сторон, как на speed dating (быстрое свидание в переводе с англ.), когда незнакомые люди общаются ограниченное время и ничем друг другу не обязаны.
То есть собеседование — это лучший способ проверить, подходят ли стороны друг другу по ценностям, целям и ожиданиям или нет. И, как следствие, прогнозировать, на что будут использоваться время, навыки и знания кандидата — на решение рабочих задач или на преодоление себя и необходимость уживаться в этой среде. В этом смысле общение с руководителем может дать лучшее понимание того, как устроена внутренняя кухня компании.
«Искуственный интеллект определяет, соврал ли кандидат»
— Как руководителю подготовиться к собеседованию и стоит ли готовиться вообще?
— Вопрос, готовиться или нет, зависит от убеждений и установок. Мое личное мнение — готовиться нужно обязательно, а проведение собеседований — не талант, а навык, который полезно развивать. В EPAM, например, технические интервьюеры, прежде чем провести свое первое самостоятельное интервью с кандидатом, проходят специальную подготовку. Такие тренинги помогают выработать навыки задавать эффективные вопросы, «добывать» нужную информацию из ответов, а также прояснять мотивацию кандидатов и оценивать их гибкие навыки. В том числе — при обсуждении задач и проектов.
Минимально необходимый уровень подготовки — это понимание, какие конкретно задачи будет решать специалист. Если у меня есть вопросы для прояснения этой парадигмы, то половина подготовки проделана.
С еще одним аспектом сложнее. Все мы люди, и составляем мнение о незнакомом человеке очень быстро. Впоследствии это может помешать объективному и беспристрастному собеседованию: интервьюер может более предвзято подходить к тем, кто ему не понравился, и задавать «помогающие» вопросы приятным кандидатам. Важно помнить об этом и оценивать те критерии, которые были обозначены до собеседования.
— А как вообще оценивать кандидата?
— Способов много, и, казалось бы, все они должны быть связаны с обязанностями сотрудника. Но выбор инструментов иногда поражает.
Из результатов опросов российских работодателей с удивлением узнала, что еще в 2020 году пятая часть компаний обращала внимание на дату рождения и знак зодиака.
Возможно, они видели в этом какой-то смысл. Возможно, внутренняя статистика такой компании показывает, что лучшим бухгалтером будет «рыба», рожденная в Год свиньи.
Есть технологичные методы, когда кандидат не беседует с интервьюером, а садится перед монитором и видит вопросы в виде бегущей строки, наговаривая свои ответы на камеру, под запись. Искусственный интеллект оценивает и содержание ответов, и много других данных. Например, мимику, жесты, особенности голоса и скорость речи. И на основании этих данных выносит вердикт.
Цифровые интервью-платформы могут быть полезны компаниям с большим потоком найма и текучкой кадров. Крупный ритейл, стройка, например. Потому что такие платформы, по заявлениям их создателей, делают выводы, исходя из тысяч ранее описанных сценариев, и могут подсказать, соврал кандидат или нет.
Но в каждом конкретном случае нужно подбирать уместные инструменты. Хотите узнать, насколько валидны ваши? Взгляните на свою команду: вы видите идеальных сотрудников для применяемых в вашей компании способов и инструментов найма.
Неудобные вопросы: а надо ли?
— Есть какие-то вещи, которые не стоит делать во время общения с кандидатом?
— Многое зависит от самого рынка и конкретной отрасли. Белорусский рынок труда не зарегулирован настолько, что можно говорить о каких-то табу для разговора с кандидатом. И в процессе интервью каждая компания опирается на свои ценности, этические принципы и корпоративную культуру.
В Америке, например, работодатель может принять резюме только с описанными знаниями и конкретными компетенциями — без личных данных, включая пол, возраст, семейное положение, национальную и религиозную принадлежность. Даже фото нет! Это называется условиями равного найма.
В последнее время и на белорусских биржах труда становится все больше резюме без личных данных.
Все зависит от того, что именно мы ищем в кандидате. Возможно, руководителю требуется специалист, который должен уметь отвечать на неудобные вопросы. В таком случаем можно и смоделировать типичную ситуацию.
Знаю примеры, когда кандидатов спрашивали, будут ли они, помимо своих непосредственных задач, варить кофе начальству и выполнять производственную гимнастику вместе с командой. И реакция на эти вопросы как раз даст информацию о кандидате. Один будет соглашаться со всем, второй спросит, прописано ли это в должностной инструкции, третий удивится или уйдет. И здесь снова встает вопрос о цели. Если вы — интервьюер и применяете такие подходы, то будьте готовы объяснить потом, зачем вы это делаете.
— Возможно, ответы на такие вопросы помогут руководителю уменьшить предложение по зарплате или вывести работника на какие-то сверхобещания?
— Идти на собеседование или переговоры с целью победить другую сторону — это одна из болезней роста интервьюеров. Я всегда обращаю на это внимание и прошу специалистов спросить себя: «С какой целью вы идете на собеседование? Показать кандидату, что вы лучше него? Доказать, что работы в вашей компании достойны лишь избранные? Как-то иначе „победить“ собеседника?».
Если ваше намерение одержать победу над собеседником, то спросите себя, что будет дальше? Готовы ли вы работать с побежденным?
В чем от этого польза для вас и для компании? Собеседование в первую очередь — это попытка увидеть друг в друге пользу. Что обе стороны могут достичь вместе, чего не могли бы получить по одиночке? Где взаимная выгода?
— Какие типичные ошибки делает руководитель во время собеседования?
- Для меня отсутствие подготовки к собеседованию — это уже недочет. Есть один пример из прошлого, который не потерял своей актуальности до сих пор. Рекрутер организации долго пыталась пригласить кандидата на интервью. Четыре попытки были неудачны, и вот с пятой попытки приглашение принято. Рекрутер очень четко изложила историю взаимоотношений с ним интервьюеру и добавила, что мы наконец-то совпали в ожиданиях.
Но интервьюер, похоже, не уделил внимания этой подсказке. Потому что первое, что он спросил, было: «Так это мы вас уговорили или вы к нам сами хотите?». Посмотрите на ситуацию с точки зрения кандидата. Для него такой вопрос — как минимум неуважение и деперсонализация. Человек понимает, что он один из многих. А у него, между прочим, уникальный опыт и есть возможность выбирать, в какую компанию идти. К счастью, в конце концов удалось договориться, но кандидат потом еще долго вспоминал этот эпизод.
Когда человек идет проводить интервью неподготовленным, это может иметь весьма негативные последствия как для конкретного интервью, так и для репутации компании.
Есть еще много типичных ошибок. Например, генерализация. Представьте, что вы — рекрутер, который в последнее время общался с 5 представителями компании «X». Но не продолжили разговор ни с кем из них по разным причинам. И вот — резюме очередного кандидата. Его последним местом работы тоже указана компания «X». Вполне вероятно, что в силу прежнего опыта вы уже не будете рассматривать это резюме всерьез. Также можно допустить вторую ошибку — ошибку ложного подтверждения. В этой ситуации вы все-таки приглашаете специалиста на разговор, но в ответах на вопросы будете искать подтверждение некомпетентности.
— Где стоит проводить собеседование? Насколько больше информации может дать личная встреча?
— Я бы говорила, что нужно отталкиваться от дальнейшего формата работы. Вы будете работать с человеком онлайн? Как вы будете ставить задачи, давать обратную связь? Хвалить и критиковать в онлайне? Если вы способны это сделать, то, наверное, будете способны провести интервью дистанционно. Если вам важно, условно говоря, подержать человека за руку и оценить его невербалику, тогда назначайте личную встречу. Каждый руководитель должен оценивать свои способности и исходить из того, как будет выстроен рабочий процесс в дальнейшем.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нельзя идти на собеседование с целью победить кандидата». Типичные ошибки нанимателя при поиске сотрудника
- Желание руководителя проводить собеседование - это нормальная практика?
|
Архив (Разное)