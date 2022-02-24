Россия начала военную операцию против Украины. Рынки ушли на дно. Главное

Источник материала: Myfin



Фото: bbbreaking/Telegram

На фоне военной операции российские бумаги, размещенные в Лондоне и США, уже обвалились на 10-15%.

При этом российские акции в США продолжили падение после закрытия рынка в Лондоне. Так, акции Газпрома потеряли восемь процентов, Яндекса – 12%, а Сбера – 14%. Как отмечают финансисты, покупателей на российские акции сейчас нет.

Стоимость нефти уже сейчас превысила $100 впервые за долгое время на фоне операции России в Украине. Ожидается, что США и их союзники применят в четверг «полномасштабные» санкции против России, сообщает CNN.

Накануне вечером во время брифинга представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что ни одна российская финансовая компания не сможет чувствовать себя безопасно, пока продолжается российское вторжение.

США готовы «одним нажатием кнопки» принять меры против двух самых крупных финансовых учреждений в России, которые обладают активами на общую сумму в $750 млрд – половина российской банковской системы.

На фоне операции на Донбассе рухнул курс рубля. На 8:07 на Московской бирже евро превысил 97 российских рублей, доллар – 86 рублей. Валюты продолжают расти по отношению к рублю. Белорусский рубль, напомним, последние дни часто падал вслед за российским.

Криптовалюты также обвалились на 5-10% из-за новостного фона.