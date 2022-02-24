Источник материала: Myfin



​Счастливые жильцы «Стокгольма» получили ключи. Внутри их ждал сюрприз!

Эксперты городского благоустройства сделали максимум для того, чтобы минчане, которые приобрели недвижимость в престижном доме «Стокгольм» из квартала «Северная Европа» многофункционального комплекса Minsk World, остались довольны уровнем качества новых домов, инфраструктурой кварталов, развитостью транспортного сообщения и экологической обстановкой, условиями для воспитания детей и занятий спортом.



Новостройки квартала «Северная Европа»

Счастливый день в жизни новосёлов настал! Они принимают ключи!



Новые жители Minsk World!

Что же они увидели, переступая порог дома?





Эксклюзивное дизайнерское лобби!



Просторные фойе, где есть санитарная комната и байк-бокс для колясок и велосипедов



Тандем эстетики и комфорта в каждой детали интерьера!

Слово новосёлам. Знакомьтесь!



Екатерина





«Всё замечательно, всё сделали в срок! Дом очень нравится! Красиво оформили лобби. Что касается апартаментов: мне предложили сделать замечания. И я даже не знаю, что я могу написать на этой странице, потому что меня всё устраивает! Я благодарна строителям за проделанную работу. Всё супер! Молодцы! Есть лишь одно желание — поскорее сюда переехать! Меня радует, что внизу работает банк, есть кофейня. Для меня это огромный плюс. Впечатления только позитивные!»

Анна





«Мы ходили в разные дома MinskWorld. И в каждом своеобразно и очень красиво. Просторно, есть специальные помещения, где можно оставить коляску, санки или велосипед. Мне очень нравятся детские площадки и вся инфраструктура, которая находится рядом с домом. Я видела теннисный корт. Близко метро. А скоро откроется новая станция, которая расположена ещё ближе! Рядом будет торговый центр. Это очень удобно! Я считаю, чтосегодня дома должны строить именно так, чтобы в шаговой доступности были садики, школы, магазины, комплексы бытовых услуг.

Татьяна





«Испытываю радость! Мы ждали наш дом всего год. Сегодня уедем в родной Витебск с ключами от апартаментов в Минске! Нам нравится! Здесь очень удобно и хорошо, красивое лобби, просторное и светлое фойе, где можно воспользоваться санитарной комнатой. Близко метро, а в следующем году откроется станция, которая будет находиться в паре шагов. Построят детский садик и школу. Возводятся поликлиники. Утром мы проехались по кварталаv: красиво, везде подсветка! Уже работают кафе и магазины. Здесь будет хороший, красивый центр!»

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«Стокгольм». 293 комфортабельных жилых помещения на 25-ти этажах. В апартаментах со свободной планировкой возможна реализация любого дизайнерского замысла. В доме панорамные окна. Есть остекленные лоджии и террасы с защитными козырьками.”

Многофункциональный комплекс Minsk World, развивающийся в районе первого белорусского аэропорта, сочетает в себе

благоустроенность спального района

шаговую доступность объектов, необходимых для комфортной жизни

удобство локации.

Одна из границ квартала «Северная Европа» — улица Кижеватова. Эта магистраль позволяет владельцам машин легко добираться в часы пик в любые районы Минска, включая центр, а в канун выходных кратчайшим путём уезжать на кольцевую и дальше – за пределы города.



Прилегающие городские артерии позволяют быстро перемещаться на машине!

В Minsk World созданы все условия для автолюбителей. Наземные парковки расположены с внешней стороны кварталов. Хотите продлить срок службы машины и обеспечить её сохранность? Добро пожаловать на многоэтажные паркинги! Доступ в любое удобное время. Кузов автомобиля в крытом помещении сохранится намного лучше. Есть охрана.





«Дом для автомобилей»

Жильцам, предпочитающим наземный транспорт, в 2020 году открыла свои двери станция метро «Ковальская слобода», а в 2023-м начнёт принимать пассажиров ст. м. «Аэродромная», где уже ведётся отделка керамогранитом.





Минский метрополитен

По периметру многофункционального комплекса расположены остановки. Вы можете уехать в любой район Минска, в том числе, на главную магистраль города – проспект Независимости (здесь курсирует автобус № 100).





Остановка общественного транспорта в Minsk World

Улицы многофункционального комплекса связывают велодорожки. На прилегающих территориях движение транспортных средств исключено. Можно спокойно отпускать детей играть на красочные детские площадки у домов Minsk World!





Площадка у дома «Стокгольм». Ваши дети будут играть в безопасности!

Хотите поддерживать физическую форму? В каждом квартале есть территории воркаута. Всегда поблизости стадионы для командных игр.





Детские площадки, турники и никакого транзитного движения!

Недвижимость в Minsk World является идеальным объектом для инвестирования средств, ведь инфраструктура комплекса непрерывно растёт!



Своей северной и северо-восточной частью квартал будет прилегать к новому городскому парку.



Территория озеленения – 40 га!

Возводится Международный финансовый центр – место, где появятся многочисленные рабочие места и возможности для реализации бизнес-идей.





Международный финансовый центр

Рядом откроется крупнейший торгово-развлекательный центр страны. Его название — «Avia Mall» — дань памяти первому белорусскому аэропорту, в здании которого будет создан Музей авиации и космонавтики.





ТРЦ «Avia Mall»

Стоимость м2 жилья в Minsk World возрастёт с появлением этих и других запроектированных объектов инфраструктуры нового делового центра столицы!

Вы хотите узнать больше про MinskWorld? Звоните 7675 (или +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719). Добро пожаловать в офисы на Мстиславца,9 и Мстиславца,11! Консультанты из 57 городов Беларусибудут рады ответить на вопросы тех, кто живёт в других регионах страны.



Территория комфорта и благополучия

Стать владельцем элитных апартаментов в одном из кварталов развивающегося многофункционального комплекса вы можете,



вложив собственные средства

оформив рассрочку на 60 месяцев (при первом взносе от 30%)

воспользовавшись кредитными предложениями наших банков-партнеров.

Minsk World – инвестиция в счастливое будущее!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361