В Оршанском районе столкнулись две легковушки, погиб водитель

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с двумя легковыми автомобилями в Оршанском районе один водитель погиб, второй пострадал, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

В центр оперативного управления Оршанского горрайотдела по ЧС поступило сообщение о ДТП на трассе Р25 возле деревни Туминичи Оршанского района. Столкнулись два легковых автомобиля "Мазда" и "Опель".

В "Мазде" оказался зажат водитель. Спасатели деблокировали его и передали бригаде медиков. Водитель второго автомобиля погиб.

По факту происшествия проводится проверка.-0-