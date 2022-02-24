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В Оршанском районе столкнулись две легковушки, погиб водитель

24.02.2022 08:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с двумя легковыми автомобилями в Оршанском районе один водитель погиб, второй пострадал, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

В центр оперативного управления Оршанского горрайотдела по ЧС поступило сообщение о ДТП на трассе Р25 возле деревни Туминичи Оршанского района. Столкнулись два легковых автомобиля "Мазда" и "Опель".

В "Мазде" оказался зажат водитель. Спасатели деблокировали его и передали бригаде медиков. Водитель второго автомобиля погиб.

По факту происшествия проводится проверка.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В центр оперативного управления Оршанского горрайотдела по ЧС поступило сообщение о ДТП на трассе Р25 возле деревни Туминичи Оршанского района. Столкнулись два...
 
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