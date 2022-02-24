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Московская биржа остановила все торги: достигнуты критические уровни

24.02.2022 09:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Московская биржа остановила все торги: достигнуты критические уровни
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

«Торги на всех рынках приостановлены, о возобновлении будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении МосБиржи.

Фактически торги рублем, акциями и фьючерсами встали еще до приостановки из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы. Так, курс доллара уперся в верхнюю планку биржи - 84,075 рос. руб/$1, и по этому курсу стоял большой объем покупки валюты, выше курс подняться не мог в силу установленных биржей ограничений. Аналогичная ситуация и с евро, курс которого уперся в планку 95,2425 рос. руб/EUR1 и дальше не мог расти из-за ограничений.

На рынке акций РФ ситуация аналогичная, практически все торгуемые на утренней сессии финансовые инструменты «легли» на установленные биржей нижние планки и дальше вниз котировки двигаться не могли. При этом на установившихся ценовых уровнях есть большой объем предложения, но покупателей практически нет.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на Московской бирже остановлены из-за обвала на фоне начала военной операции в Донбассе.
 
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