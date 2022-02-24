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Несколько рейсов отменили из Национального аэропорта Минск

24.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несколько рейсов отменили из Национального аэропорта Минск

Из Национального аэропорта отменили выполнение нескольких рейсов, сообщили в Telegram-канале Minsk Airport.

Отмечается, что информация постоянно обновляется.

Фото: архив БЕЛТА

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Из Национального аэропорта отменили выполнение нескольких рейсов, сообщили в Telegram-канале Minsk Airport. Отмечается, что информация постоянно обновляется. Фото: архив...
 
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