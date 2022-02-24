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Победителей конкурса эссе о конституции из Брестской области наградили в Совете Республики
Источник материала: ОНТ
Значимость и роль Конституции в жизни человека и деятельности государства осознают и те, кто еще не достиг избирательного возраста. Но уже отдают себе отчет в важности происходящего процесса по совершенствованию Закона.
Итоги конкурса эссе на эту тему подвели в Брестской области. А затем в Минске с победителями проекта пообщалась Председатель Совета Республики. Наталья Кочанова встретилась со школьниками, вручила дипломы и награды, и ответила на вопросы. А также отметила важность тем, которые поднимают новые поколения белорусов.
По итогам конкурса тринадцать эссе по теме конституции признали лучшими в своих номинациях. После торжественной части для делегации провели экскурсию по музею Совета Республики.
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Значимость и роль Конституции в жизни человека и деятельности государства осознают и те, кто еще не достиг избирательного возраста. Но уже отдают себе отчет в...
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