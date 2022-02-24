﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Победителей конкурса эссе о конституции из Брестской области наградили в Совете Республики

24.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Значимость и роль Конституции в жизни человека и деятельности государства осознают и те, кто еще не достиг избирательного возраста. Но уже отдают себе отчет в важности происходящего процесса по совершенствованию Закона.

Итоги конкурса эссе на эту тему подвели в Брестской области. А затем в Минске с победителями проекта пообщалась Председатель Совета Республики. Наталья Кочанова встретилась со школьниками, вручила дипломы и награды, и ответила на вопросы. А также отметила важность тем, которые поднимают новые поколения белорусов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Самое главное, что у ребят было достаточно много вопросов, которые действительно пригодятся и в нашей работе. Есть обратная связь между парламентариями и молодыми ребятами, которые заканчивают школу и выбирают будущую профессию. И те вопросы, с которыми они обращались сегодня, – абсолютно жизненные. В ближайшее время мы обсудим их с министром образования, его коллегами».

 По итогам конкурса тринадцать эссе по теме конституции признали лучшими в своих номинациях. После торжественной части для делегации провели экскурсию по музею Совета Республики.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Значимость и роль Конституции в жизни человека и деятельности государства осознают и те, кто еще не достиг избирательного возраста. Но уже отдают себе отчет в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два человека погибли при пожарах в Гомельской области
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by