Победителей конкурса эссе о конституции из Брестской области наградили в Совете Республики

Источник материала: ОНТ

Значимость и роль Конституции в жизни человека и деятельности государства осознают и те, кто еще не достиг избирательного возраста. Но уже отдают себе отчет в важности происходящего процесса по совершенствованию Закона.

Итоги конкурса эссе на эту тему подвели в Брестской области. А затем в Минске с победителями проекта пообщалась Председатель Совета Республики. Наталья Кочанова встретилась со школьниками, вручила дипломы и награды, и ответила на вопросы. А также отметила важность тем, которые поднимают новые поколения белорусов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Самое главное, что у ребят было достаточно много вопросов, которые действительно пригодятся и в нашей работе. Есть обратная связь между парламентариями и молодыми ребятами, которые заканчивают школу и выбирают будущую профессию. И те вопросы, с которыми они обращались сегодня, – абсолютно жизненные. В ближайшее время мы обсудим их с министром образования, его коллегами».

По итогам конкурса тринадцать эссе по теме конституции признали лучшими в своих номинациях. После торжественной части для делегации провели экскурсию по музею Совета Республики.

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