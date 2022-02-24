Воздушное пространство над Украиной и югом России закрыто

Источник материала: ОНТ

Гражданские самолеты прекратили принимать аэропорты Ростова, Воронежа, Белгорода и черноморских курортов России, а также все аэропорты Украины, пишет РБК.

Из-за начала военной спецоперации, о которой объявил Владимир Путин, полеты остановлены.

Из-за угрозы безопасности и применения военной техники воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов, сообщает РИА «Новости».

На воздушные суда государственной авиации запрет не распространяется.











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