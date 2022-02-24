|
Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе
Источник материала: ОНТ
В обращении к россиянам Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Как отметил Путин, оккупация Украины не входит в планы России, но Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
Фото: скриншот из видеотрансляции
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обращении к россиянам Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Как отметил Путин, оккупация Украины не входит в...
|
Архив (Разное)