Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе

Источник материала: ОНТ

В обращении к россиянам Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

Как отметил Путин, оккупация Украины не входит в планы России, но Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

Фото: скриншот из видеотрансляции kremlin.ru





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