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Зеленский объявил о введении военного положения

24.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зеленский объявил о введении военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны, информирует «ТАСС».

Владимир Зеленский выступил с обращением к народу Украины, в котором заявил о введении военного положения.

Украинский лидер призвал соотечественников соблюдать спокойствие и, по возможности, не покидать свои дома.

Фото: Zelenskiy / Official

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны, информирует «ТАСС». Владимир Зеленский выступил с...
 
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