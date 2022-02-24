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Зеленский объявил о введении военного положения
Источник материала: ОНТ
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны,
Владимир Зеленский выступил с
Украинский лидер призвал соотечественников соблюдать спокойствие и, по возможности, не покидать свои дома.
Фото: Zelenskiy / Official
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны, информирует «ТАСС». Владимир Зеленский выступил с...
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