Источник материала: ОНТ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны, информирует «ТАСС».

Владимир Зеленский выступил с обращением к народу Украины, в котором заявил о введении военного положения.

Украинский лидер призвал соотечественников соблюдать спокойствие и, по возможности, не покидать свои дома.

Фото: Zelenskiy / Official

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