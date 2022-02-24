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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор: президент России проинформировал о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе
Источник материала: ОНТ
24 февраля утром Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор,
Сегодня около 5 утра прошел телефонный разговор президентов Беларуси и России. Путин во время него проинформировал Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе.
Фото: архив БЕЛТА
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор: президент России проинформировал о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе
24 февраля утром Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, пишет БЕЛТА. Сегодня около 5 утра прошел телефонный разговор президентов...
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