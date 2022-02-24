Путин и Лукашенко провели телефонный разговор: президент России проинформировал о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе

Источник материала: ОНТ

24 февраля утром Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, пишет БЕЛТА.

Сегодня около 5 утра прошел телефонный разговор президентов Беларуси и России. Путин во время него проинформировал Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе.

Фото: архив БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram