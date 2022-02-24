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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор: президент России проинформировал о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе

24.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор: президент России проинформировал о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе

24 февраля утром Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, пишет БЕЛТА.

Сегодня около 5 утра прошел телефонный разговор президентов Беларуси и России. Путин во время него проинформировал Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе.

Фото: архив БЕЛТА

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24 февраля утром Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, пишет БЕЛТА. Сегодня около 5 утра прошел телефонный разговор президентов...
 
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