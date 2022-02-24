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Два человека погибли при пожарах в Гомельской области

24.02.2022 09:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Гомельской области при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

23 февраля в 3.51 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Колбовка Ветковского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1967 г.р., неработавший.

В 18.44 стало известно о пожаре в жилом доме в агрогородке Михальки Гомельского района по ул. Полянки. На месте инцидента найден погибший хозяин 1954 г.р., пенсионер.

Причины пожаров устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В 18.44 стало известно о пожаре в жилом доме в агрогородке Михальки Гомельского района по ул. Полянки. На месте инцидента найден погибший хозяин 1954 г.р., пенсионер.
 
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