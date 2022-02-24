Два человека погибли при пожарах в Гомельской области

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Гомельской области при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

23 февраля в 3.51 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Колбовка Ветковского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1967 г.р., неработавший.

В 18.44 стало известно о пожаре в жилом доме в агрогородке Михальки Гомельского района по ул. Полянки. На месте инцидента найден погибший хозяин 1954 г.р., пенсионер.

Причины пожаров устанавливаются.-0-