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В Минске спасатели помогли первоклашке, у которой рука застряла в радиаторе отопления

24.02.2022 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские спасатели пришли на помощь первокласснице, у которой рука застряла в радиаторе отопления, сообщили БЕЛТА в МЧС.

23 февраля в 9.03 на номер 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку на 2-м Велосипедном переулке в Минске. На место прибыли спасатели из пожарной аварийно-спасательной части №1.

Выяснилось, что у девочки 2015 года рождения правая рука застряла в радиаторе отопления.

"Чтобы безопасно и безболезненно извлечь руку ребенка, необходимо было отключить отопление и спустить воду из радиатора. Пока уходила вода и батарея остывала, девочку отвлекали мультфильмами. При помощи ручного гидравлического инструмента разжали радиатор и извлекли руку ребенка", - рассказали в МЧС.

Девочка была госпитализирована с ушибом локтевого сустава и термическим контактным ожогом правого плеча и предплечья.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Девочка была госпитализирована с ушибом локтевого сустава и термическим контактным ожогом правого плеча и предплечья.
 
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