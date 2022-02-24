Таможенники пресекли незаконный вывоз сахара и капусты из Беларуси

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники выявили попытки незаконного вывоза сахара и капусты с территории Беларуси. У водителей отсутствовали лицензии, выдаваемые Министерством антимонопольного регулирования и торговли, необходимые при перемещении данных категорий товаров, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Так, факт незаконного перемещения товаров, подлежащих лицензированию при вывозе, выявили витебские таможенники в Россонском районе. В данном случае незаконно пытались перевезти сахар.

"Для проверки таможенники остановили транспортное средство МАN, в котором находилось более 20 т белого кристаллического сахара. На перемещаемую продукцию у перевозчика отсутствовала необходимая для вывоза лицензия, выдаваемая Министерством антимонопольного регулирования и торговли", - рассказали в комитете.

Еще один факт незаконного перемещения товаров был выявлен в Дубровенском районе Витебской области, где сотрудники таможни приостановили движение транспортного средства Volvo, которое следовало в направлении России.

"В ходе проверочных мероприятий было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находилось 20 т свежей белокочанной капусты, однако необходимые документы на вывоз товара с территории Беларуси у водителя отсутствовали", - отметили в ГТК.

В действиях виновных лиц усматриваются признаки административных правонарушений по ст.13.12 и ст.13.34 КоАП Беларуси, санкции которых предусматривают наложение штрафа до 50% от стоимости незаконно перемещаемых товаров.

В соответствии с постановлениями Совета Министров от 4 февраля 2022 года №70 "О лицензировании вывоза отдельных видов товаров" и от 15 февраля 2022 года №82 "О лицензировании вывоза сахара белого кристаллического" вывоз отдельных категорий товаров осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли.-0-