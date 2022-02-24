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Новополочанин выращивал дома коноплю

24.02.2022 10:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новополочанин дома возделывал коноплю, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Оперативникам наркоконтроля поступила информация о том, что 34-летний неработающий житель Новополоцка может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. Днем 18 февраля подозреваемого задержали.

При осмотре его дома правоохранители обнаружили комнату, оборудованную для выращивания наркосодержащих растений. Здесь были горшки с коноплей, весы, вентилирующее оборудование, лампы, приспособления для употребления наркотика.

Всего сыщики нашли около 90 г готовой к употреблению высушенной марихуаны, которую мужчина хранил в нескольких стеклянных банках. Вещества и оборудование правоохранители изъяли. Возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При осмотре его дома правоохранители обнаружили комнату, оборудованную для выращивания наркосодержащих растений. Здесь были горшки с коноплей, весы,...
 
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