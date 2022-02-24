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Задержан подозреваемый в прошлогодних лжеминированиях

24.02.2022 11:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в прошлогодних лжеминированиях, сообщили БЕЛТА в МВД.

"На протяжении 2021 года в различные минские учреждения поступали сообщения о минировании. Все они оказались ложными, а почерк отправителя в ряде случаев был схож: неизвестный присылал на электронную почту или через форму обратной связи видеоролик с угрозами взрыва. Подобные письма получали объекты торговли и транспортной инфраструктуры. Были возбуждены уголовные дела", - рассказали правоохранители.

Оперативники собрали необходимые материалы и обратились к зарубежным коллегам. "Благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами иностранных государств удалось установить личность и местонахождение "минера". На днях задержали подозреваемого - 32-летнего москвича. Мужчина сознался, что рассылал подобные письма в учреждения на территории России и соседних государств", - добавили в ведомстве.

В главном управлении по противодействию киберпреступности МВД напомнили: за ложные сообщения об опасности предусмотрена уголовная ответственность, а поиск злоумышленника, где бы он ни находился и какими средствами для сохранения анонимности ни пользовался, - лишь вопрос времени.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"На днях задержали подозреваемого - 32-летнего москвича. Мужчина сознался, что рассылал подобные письма в учреждения на территории России и соседних государств", -...
 
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