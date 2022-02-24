В Оршанском районе столкнулись два легковых авто, один из водителей погиб

Источник материала: ОНТ

В Оршанском районе произошло ДТП с участием двух легковых авто. Один из водителей в результате столкновения погиб. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

ДТП произошло на трассе Р25, неподалеку от деревни Туминичи, Оршанского района. Как сообщается, столкнулись два легковых авто Mazda и Opel. в Mazda оказался зажат водитель, при помощи спасателей он был деблокирован, а затем передан медикам. Однако водителя Opel спасти не удалось, мужчина погиб.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram