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В Оршанском районе столкнулись два легковых авто, один из водителей погиб
Источник материала: ОНТ
В Оршанском районе произошло ДТП с участием двух легковых авто. Один из водителей в результате столкновения погиб. Об этом
ДТП произошло на трассе Р25, неподалеку от деревни Туминичи, Оршанского района. Как сообщается, столкнулись два легковых авто Mazda и Opel. в Mazda оказался зажат водитель, при помощи спасателей он был деблокирован, а затем передан медикам. Однако водителя Opel спасти не удалось, мужчина погиб.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: БЕЛТА
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В Оршанском районе произошло ДТП с участием двух легковых авто. Один из водителей в результате столкновения погиб. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское...
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