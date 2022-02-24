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Вот 3 удачные альтернативы туфель на каблуке

24.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вот 3 удачные альтернативы туфель на каблуке

Поможем найти себе пару! И предлагаем три удачные альтернативы туфель на каблуке.

Остроносые балетки выглядят элегантно и придают образу необходимую серьезность. Такой стильный вариант подойдет не только для работы, но и для встреч с подругами — без каблуков покорять город гораздо проще.

Подходящая пара мокасин сочетает в себе комфорт и стиль. Главное, избегайте модели из коричневой замши или пары в морской стилистике, чтобы обувь не казалась слишком грубой. В этом цвете советуем присмотреться к вариантам из кожи. С черными и серыми мокасинами прогадать сложнее, они хороши независимо от материала.

Универсальные черные или коричневые лоферы идеально сочетаются и с кэжуал-образом и со строгим костюмом, но добавят образу ту самую нотку дерзости. 

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Поможем найти себе пару! И предлагаем три удачные альтернативы туфель на каблуке. Остроносые балетки выглядят элегантно и придают образу необходимую серьезность....
 
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