Вот 3 удачные альтернативы туфель на каблуке

Источник материала: ОНТ

Поможем найти себе пару! И предлагаем три удачные альтернативы туфель на каблуке.

Остроносые балетки выглядят элегантно и придают образу необходимую серьезность. Такой стильный вариант подойдет не только для работы, но и для встреч с подругами — без каблуков покорять город гораздо проще.

Подходящая пара мокасин сочетает в себе комфорт и стиль. Главное, избегайте модели из коричневой замши или пары в морской стилистике, чтобы обувь не казалась слишком грубой. В этом цвете советуем присмотреться к вариантам из кожи. С черными и серыми мокасинами прогадать сложнее, они хороши независимо от материала.

Универсальные черные или коричневые лоферы идеально сочетаются и с кэжуал-образом и со строгим костюмом, но добавят образу ту самую нотку дерзости.

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