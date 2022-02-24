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Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Беларусью
Источник материала: ОНТ
Пункт пропуска Вильча на границе с Беларусью Украина закрыла,
Сейчас на границе с Украиной функционируют следующие автодорожные пункты пропуска: Мокраны (Доманово), Комарин (Славутич), Новая Гута (Новые Ярыловичи), Веселовка (Сеньковка)
Эту информацию рекомендуют учитывать при планировании поездок за границу.
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Пункт пропуска Вильча на границе с Беларусью Украина закрыла, сообщает ГПК. Сейчас на границе с Украиной функционируют следующие автодорожные пункты пропуска:...
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