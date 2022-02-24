Лукашенко оперативно собирает совещание с военными

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко оперативно собрал совещание с военными. Оно проходит в эти минуты во Дворце Независимости. Как мы уже сообщали, ранним утром состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе.

Также сегодня российский президент принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Как отметил Владимир Путин, в планы России не входит оккупация Украины. Эти действия – это самозащита от внешних угроз. Россия будет стремиться к демилитаризации Украины и предаст суду тех, кто совершил преступления против мирных граждан. Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ. Военная операция разворачивается в эти минуты.

Как сообщили, в Минобороны России, гражданскому населению ничего не угрожает. Российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Сегодня же президент Украины объявил о введении военного положения.

В Киеве сработали сирены гражданской обороны.

Белгороде, Астрахане и других крупных городах. Из-за сложившейся ситуации Национальный аэропорт Минск сегодня отменил рейсы в Стамбул, Тель-Авив и Сочи.

Фото: архив БЕЛТА