Профильные педагогические классы появляются в Беларуси: как туда попасть?

Источник материала: ОНТ

С гордостью можно утверждать: хорошее образование – это наша визитка. Но сфера не перестает совершенствоваться. Каждый год появляется все больше профильных классов, и, кстати, Беларусь – одна из немногих стран, где есть профориентация на педагогические специальности.

О Наталье Найден можно сказать: работает с душой. Учитель по трудовому обучению и черчению средней столичной школы номер шесть в профессии уже 23 года. С ее помощью девочки учатся вставлять нитку в иголку, строчить первые швы на машинке, вязать крестиком и крючком. Уроки труда нельзя недооценивать – у подрастающего поколения важно сформировать желание трудиться.

Наталья Найден, учитель по трудовому обучению средней школы №6 г. Минска: «Я люблю очень рукодельничать сама и поэтому детей этому учу, белорусский орнамент, белорусская вышивка, белорусские традиции, стараюсь детям на уроках рассказывать про наши белорусские традиции, про праздники».

По стопам мамы-педагога планирует пойти и дочь Мария. 11-классница нацелена поступать на филологический факультет белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. В семье Марии учитель не только мама, благородная профессия у бабушки и дедушки. Сейчас Мария учится в классе педагогической направленности.

Мария Найден, ученица класса педагогической направленности средней школы №6 г. Минска: «Мы проводим уроки, это педагогические пробы, которые идут в портфолио и при поступлении в университет это всё учитывается, мы проводим разные классные часы и информационные часы, уроки просто даем с детьми».

Поступить в класс педагогической направленности можно после девяти лет обучения. В свидетельстве средний балл должен быть не ниже семи. Ученики на повышенном уровне изучают русский язык и математику, а на факультативе осваивают курс «введение в профессию педагога». Кроме того, есть и льготы при поступлении в педагогический университет.

Марина Ямалиева, классный руководитель класса педагогической направленности средней школы №6 г.: «Дети, которые оканчивают класс педагогической направленности, могут поступать в БГПУ без сдачи экзаменов по собеседованию, если у них в аттестате нет отметок ниже семи баллов».

Конечно, сейчас помимо обычных занятий – на классных часах ученики активно обсуждают одно из важных общественно-политических событий страны – республиканский референдум.

Анастасия Поречина, ученица класса педагогической направленности средней школы №6 г. Минска: «Я слышала о поправках по семейным ценностям и патриотизме. Я реально патриотка, я очень люблю нашу страну, я горжусь нашей природой, какой у нас богатый край, сколько в нем озер, лесов, это очень меня воодушевляет».

Тимофей Сенько, ученик класса педагогической направленности средней школы №6 г. Минска: «Хочу учесть про новую статью, 32-я, она меня очень порадовала. В ней прописано, что государство будет помогать молодежи в нравственном, умственном, физическом развитии».

В конце января в Беларуси подписали указ об изменениях в Кодексе об образовании. Документ предполагает свыше 200 изменений и более 12 новых норм.

Подписывайтесь на нас в Telegram