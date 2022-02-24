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Профильные педагогические классы появляются в Беларуси: как туда попасть?
Источник материала: ОНТ
С гордостью можно утверждать: хорошее образование – это наша визитка. Но сфера не перестает совершенствоваться. Каждый год появляется все больше профильных классов, и, кстати, Беларусь – одна из немногих стран, где есть профориентация на педагогические специальности.
О Наталье Найден можно сказать: работает с душой. Учитель по трудовому обучению и черчению средней столичной школы номер шесть в профессии уже 23 года. С ее помощью девочки учатся вставлять нитку в иголку, строчить первые швы на машинке, вязать крестиком и крючком. Уроки труда нельзя недооценивать – у подрастающего поколения важно сформировать желание трудиться.
По стопам мамы-педагога планирует пойти и дочь Мария. 11-классница нацелена поступать на филологический факультет белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. В семье Марии учитель не только мама, благородная профессия у бабушки и дедушки. Сейчас Мария учится в классе педагогической направленности.
Поступить в класс педагогической направленности можно после девяти лет обучения. В свидетельстве средний балл должен быть не ниже семи. Ученики на повышенном уровне изучают русский язык и математику, а на факультативе осваивают курс «введение в профессию педагога». Кроме того, есть и льготы при поступлении в педагогический университет.
Конечно, сейчас помимо обычных занятий – на классных часах ученики активно обсуждают одно из важных общественно-политических событий страны – республиканский референдум.
В конце января в Беларуси подписали указ об изменениях в Кодексе об образовании. Документ предполагает свыше 200 изменений и более 12 новых норм.
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С гордостью можно утверждать: хорошее образование – это наша визитка. Но сфера не перестает совершенствоваться. Каждый год появляется все больше профильных...
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