Как бизнесу получить деньги и выбрать свой банк: подсказки от топ-менеджера МТБанка

Источник материала: Myfin



Фото банка

Казалось бы, 2020-21 годы – это период ковидного кризиса, в том числе ознаменовавшийся кризисом ликвидности и в валюте, и рублях, но, по словам Ольги Цуран, банковские кредитные портфели росли. Юридические лица занимали все больше: в 2019-м было выдано 76,5 млрд рублей, в прошлом году – 92,7.

– Важно отметить тенденцию роста краткосрочного финансирования, долгосрочное же по сравнению с 2019-м упало, – отметила заместитель председателя правления МТБанка.





На фоне показателей юрлиц данные по субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) не выглядят контрастно, при этом также уверенно снизилась доля долгосрочных кредитов.

– Это связано с тем, что, во-первых, долгосрочные источники фондирования сокращаются. Банковская система в основном питается ресурсами физических лиц, которые по большей части ушли в краткосрочные депозиты. Соответственно, банки выдают больше кредитов на оборотные цели, чем инвестиционные. Также важный тренд – сокращение валютных кредитов, что тоже связано во многом с оттоком депозитов физически лиц. Соответственно это отражается на объемах кредитов, – подчеркнула Ольга Цуран.

Второй тренд – это сокращение числа инвестиционных проектов, в которые хотели бы вкладываться как банки, так и бизнес: все меньше покупается недвижимости. При этом есть инструмент долгосрочного финансирования, который уверенно растет – это лизинг: с 4,377 млрд в 2019-м до 6,140 за три квартала 2021-го, при том, что именно последние три месяца для этого вида кредитования являются ударными.

Менее популярные инструменты – документарные операции, не могут похвастаться ростом. По традиции рынок аккредитивов падает (как объем, так и их количество), а вот рынок гарантий показывал до 2020-го, пандемийного года, рост, особенно в количественном выражении.

– Это говорит о том, что сокращается средний чек. Этот инструмент все чаще используют не крупные предприятия, а сегмент МСБ. В условиях недоступности и дороговизны ресурсов многие компании переходят именно на гарантийный инструмент, выступающий защитой от неплатежей, – отметила эксперт.

При этом специалист видит солидный потенциал роста – несколько банков выходит на рынок РФ, заменяя на нем российские банки, в которых белорусским субъектам иногда было сложно получить гарантии.

Поделись рисками с банком

Рассказала представитель МТБанка и о новых инструментах краткосрочного финансирования: совместных программах, когда агенты (партнеры) осуществляют реализацию товара (работ, услуг) в секторе В2В с привлечением кредитных продуктов банка (кредит и лизинг).

Схема работает довольно просто: клиент заключает договор финансирования с банком на льготных условиях (кредит и/или лизинг) на приобретение товара (работы, услуги) и/или основных средств у агента (партнера), банк перечисляет агенту деньги, он осуществляет поставку и выплачивает банку комиссионные. После чего клиент возвращает средства банку согласно договору (кредит и/или лизинг).

– Чем инструмент хорош? Есть уверенность, что деньги точно придут, и вы не увеличиваете свой риск, его берет на себя банк. Во-вторых, вы не увеличиваете свою кредитную нагрузку и не ухудшаете баланс. А банкам платят обычно вовремя, потому что берегут свою кредитную историю, тогда как между собой компании не всегда проводят расчеты своевременно, считая, что неделю-другую контрагент может и подождать. Этот инструмент позволяет увеличивать объемы отгрузок. Классика – это работа с автоцентрами, – пояснила Ольга Цуран.

Хочешь льгот? Стань экспортером!

Коснулась спикер и темы «сладких» программ, любимых многими бизнесменами – программ Банка Развития. По ним традиционно львиная доля объемов выбирается в первом квартале, но в этом году, по словам Ольги Цуран, Банк развития обещает, что ресурсы будут доступны на протяжении всего года.

Воспользоваться этими деньгами могут юрлица и ИП из различных сфер деятельности (производство, сельское хозяйство, строительство, оказание услуг, транспорт, торговля, образование, здравоохранение и других).

Программы Банка Развития есть как в белорусских рублях, так и в валюте. Процентные ставки по ним разнятся довольно серьезно: от 7,13% годовых (поддержка МСП части производственной сферы во время COVID-19) до 13,75% в рублях (поддержка предприятий торговли).

– В основном, конечно же, это программы в белорусских рублях, по очень интересным ставкам. Самая распространенная, которую продвигает Банк Развития, это поддержка экспорта со ставкой 11,25%. Чтобы получить средства, необходимо выполнить несколько условий: иметь экспортный контракт, поступление экспортной выручки на период финансирования, 40% экспортной выручки от общего объема выручки без учета НДС. Ставка фиксированная и выгодная, исходя из предлагаемых рынком, но деньги не очень «длинные» – до 31 октября 2023 года,– пояснила представитель МТБанка.

Внешнеторговое чудо до банков добралось

Не обошла эксперт стороной и кредитование внешнеэкономической деятельности, которое вслед за бурным ростом экспорта также уверенно набирает обороты.

– Начну с довольно экзотического вида инструмента, как дисконтирование отсроченного платежа по экспортному аккредитиву. Соль этой сделки в том, что бизнес может структурировать свой контракт так, чтобы оплата шла через аккредитив, а банк даже не на себя риск переносит, и даже не на вашего партнера, а на банк, который открывает аккредитив,– рассказала Ольга Цуран.

В числе преимуществ, которые в этом случае получает бизнес, – простота документирования, нет финанализа со стороны банка и необходимости залога. Но главное условие – согласие импортера получить товар по такой структуре.

Отметила заместитель председателя правления МТБанка и то, что серьезно расширился указ № 534 по которому проходит предэкспортное финансирование (с компенсацией со стороны государства).

– Низкая стоимость (за счет компенсаций бюджета), понятный и короткий период оформления (30 дней), оптимальные сроки финансирования (включая период производства и расчетов), – это преимущества финансирования с помощью этого инструмента,– рассказала Ольга Цуран, добавив, что этот льготный вариант кредитования лишь для производителей.

Как выбрать «свой» банк?

Среди прочего эксперт пояснила, как бизнесу выбрать банк.

– Обращайте внимание на линейку кредитных продуктов: чем она шире, тем больше вероятность, что вам не придется пересобирать пакет документов. Важен и такой пункт, как «жесткость банка при наступлении форс-мажорных обстоятельств». Поскольку эти условия стали для белорусского бизнеса почти обычными, то нужно понимать, как банк реагирует при наступлении форс-мажора. А именно: как часто идет на реструктуризацию, как относится к исполнению ковенанты, – жестко забирает кредит или дает время на выправления ситуации. Узнать это просто – поговорите с коллегами и знакомыми, – дала совет Ольга Цуран.

Третьим пунктом при выборе банка она назвала сроки рассмотрения и быстрые продукты (при необходимости): когда сделка «горит», необходимо идти в тот банк, который даст деньги оперативно. Этим банком может быть прежде всего банк, в котором обслуживается предприятие, потому что он четко видит его финансовое положение, – и это четвертый пункт, на который следует обратить внимание при выборе банка.

Пятым идет «размер портфеля банка с юридическими лицами и объемы выдач за период»: если количество компаний, получающих кредиты в этом банке большая и растет в последнее время, то велика вероятность того, что и ваш проект будет профинансирован. Если объемы падают, то шансов на отказ куда больше.

Еще пара советов – обращать внимание на опыт работы банка с вашим сегментом, проектами аналогичными тому, финансирования которого вы хотите добиться, и на то, если ли в банке индивидуальный подход к клиенту.

– Бывают сложно структурированные виды бизнеса, и если та же лизинговая компания в банке не обслуживается, то шансов на то, что вас возьмут в клиенты немного. А узнать об отношении можно по тому же принципу – собрать информацию с помощью ваших коллег и партнеров,– заметила эксперт.

Лизинговая мина

Рассказала Ольга Цуран и о том, на что обращает внимание банк при выдаче кредитов, и дала совет тем, кто неожиданно получил отказ, хотя никаких серьезных проблем в бизнесе вроде нет: посмотреть на свою компанию глазами банка.

Один из важных моментов – просрочки по лизинговым платежам, которые есть у многих компаний.

– Если вы договариваетесь с менеджером лизинговой компании, что оплатите через день-два, и график она не меняет, и у вас такие ситуации случаются регулярно, то для банка в вашем кредитном отчете будет масса просрочек. Поэтому если договариваетесь с лизинговыми компаниями о том, что смещаете сроки платежа, то обязательно делайте это на договорной основе, а не устно, – посоветовала представитель МТБанка.

Почему так дорого?

Ну і наконец Ольга Цуран объяснила, почему ставки по кредитам таковы, каковы они сегодня.

– Если ассоциировать банк с бизнесом, то это такой же оптовик: мы покупаем деньги через депозиты и остатки и продаем их в виде кредитов. Соответственно надо смотреть историю: сколько сейчас стоят остатки, сколько сейчас стоят депозиты и есть ли они – есть ли свободный доступ к ресурсам. Смотря на рынок депозитов, вы легко можете понять, почему растут ставки по кредитам, – рассказала она.