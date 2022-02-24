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В Минске раскрыта кража оборудования для майнинга на $60 тыс.

24.02.2022 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раскрыта кража оборудования для майнинга на $60 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

Столичные сыщики задержали неработающего 31-летнего жителя Бобруйска.

"Ночью мужчина проник в офис организации, занимающейся продажей майнингового оборудования, где похитил более 60 видеокарт. В гараже задержанного обнаружена работающая майнинговая ферма, там же было изъято похищенное", - рассказали правоохранители.

Выясняется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Возбуждено уголовное дело за совершение кражи в особо крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные сыщики задержали неработающего 31-летнего жителя Бобруйска.
 
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