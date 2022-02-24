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ГАИ Минска ищет очевидцев наезда на пешехода на ул.Филимонова

24.02.2022 11:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП на ул.Филимонова, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Партизанского РУВД Минска.

Инцидент произошел 8 февраля 2022 года около 18.35. 34-летний водитель автомобиля "Хендэ" двигался по ул.Филимонова со стороны ул.Макаенка в направлении ул.Парниковой. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет какой-либо информацией, обратиться в Управление следственного комитета по Минску (ул.Первомайская, 7) по телефонам 8 (017) 389-55-55 или 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 8 февраля 2022 года около 18.35. 34-летний водитель автомобиля "Хендэ" двигался по ул.Филимонова со стороны ул.Макаенка в направлении ул.Парниковой.
 
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