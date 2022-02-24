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США готовят масштабные санкции против России

24.02.2022 11:57 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

США готовят масштабные санкции против России
Фото носит иллюстративный характер, источник: AP Photo / Susan Walsh

Вашингтон с союзниками введет санкции против России после начала специальной военной операции в Донбассе, заявил президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Завтра я проведу встречу с лидерами G7. США, наши союзники и партнеры введем жесткие санкции против России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден отметил, что Зеленский попросил его «призвать лидеров мира ясно высказаться против вопиющей агрессии президента [России Владимира] Путина».

 
 
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В пятницу президент США проведет саммит с лидерами стран G7, на котором обсудит военную операцию России в Донбассе. Вашингтон с союзниками введет жесткие санкции ,...
 
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