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США готовят масштабные санкции против России
Источник материала: Myfin
Вашингтон с союзниками введет санкции против России после начала специальной военной операции в Донбассе, заявил президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Завтра я проведу встречу с лидерами G7. США, наши союзники и партнеры введем жесткие санкции против России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Байден отметил, что Зеленский попросил его «призвать лидеров мира ясно высказаться против вопиющей агрессии президента [России Владимира] Путина».
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В пятницу президент США проведет саммит с лидерами стран G7, на котором обсудит военную операцию России в Донбассе. Вашингтон с союзниками введет жесткие санкции ,...
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