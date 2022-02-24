В Барановичах спасли кошку, которая три дня провела в вентиляционной шахте

Источник материала: БелТА

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах спасатели вызволили кошку из вентиляционной шахты в многоэтажном доме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Операцию по спасению животного из плена работники МЧС провели 23 февраля. В вентиляционную шахту кошка, скорее всего, забралась через проем, где должна была быть решетка вентиляционного канала. Чтобы определить точное местонахождение питомца, спасатели обратились к специалисту сторонней организации. С помощью камеры телеинспекции скрытых полостей кошку обнаружили между третьим и четвертым этажами. Сделав небольшой проем в стене в кухне одной из квартир, спасатели достали испуганное животное и передали хозяевам.

Жительница Барановичей поблагодарила сотрудников МЧС за помощь.-0-