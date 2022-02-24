﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назвал условия переговоров России с Украиной

24.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко назвал условия переговоров России с Украиной

Александр Лукашенко сегодня на оперативном совещании с военными назвал условия переговоров России с Украиной, передает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что мало просто обсудить эти вопросы - должны быть подготовлены проекты конкретных решений. 

Переговоры глава государства предложил провести в Минске

Лукашенко убежден, что это единственный шанс сегодня остановить эскалацию. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня на оперативном совещании с военными назвал условия переговоров России с Украиной, передает БЕЛТА. Глава государства подчеркнул, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инвесторы заговорили о вероятном повышении российским Центробанком ключевой ставки
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by