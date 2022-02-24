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Лукашенко назвал условия переговоров России с Украиной
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня на оперативном
Глава государства подчеркнул, что мало просто обсудить эти вопросы - должны быть подготовлены проекты конкретных решений.
Переговоры глава государства предложил провести в Минске.
Лукашенко убежден, что это единственный шанс сегодня остановить эскалацию.
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Александр Лукашенко сегодня на оперативном совещании с военными назвал условия переговоров России с Украиной, передает БЕЛТА. Глава государства подчеркнул, что...
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