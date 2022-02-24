|
«Позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!»: Лукашенко заявил о том, что военное руководство Украины знало о начале военной операции, но не предприняло никаких шагов
Источник материала: ОНТ
Руководство Вооруженных Сил Украины было предупреждено о возможности боевых действий, но не предприняло никаких шагов. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время оперативного совещания с военными,
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!»: Лукашенко заявил о том, что военное руководство Украины знало о начале военной операции, но не предприняло никаких шагов
Руководство Вооруженных Сил Украины было предупреждено о возможности боевых действий, но не предприняло никаких шагов. Об этом заявил Президент Беларуси...
|
Архив (Разное)