«Позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!»: Лукашенко заявил о том, что военное руководство Украины знало о начале военной операции, но не предприняло никаких шагов

Источник материала: ОНТ

Руководство Вооруженных Сил Украины было предупреждено о возможности боевых действий, но не предприняло никаких шагов. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время оперативного совещания с военными, передает БЕЛТА.





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