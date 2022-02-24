Минобороны России сообщило, что военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя

Источник материала: ОНТ

Ситуация в Украине развивается стремительно. К этому времени Министерство обороны России сообщило, что военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя. Средства ПВО Украины подавлены.





Также со ссылкой на информагентства сообщается, что украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям. Продолжаются бои в Луганской и Донецкой областях.

Власти Луганска заявили, что города Счастье и станица Луганская перешли под их контроль. Агентство ТАСС сообщается, что украинские военнослужащие массово покидают передовые позиции.

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