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Минобороны России сообщило, что военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя

24.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минобороны России сообщило, что военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя

Ситуация в Украине развивается стремительно. К этому времени Министерство обороны России сообщило, что военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя. Средства ПВО Украины подавлены.


Также со ссылкой на информагентства сообщается, что украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям. Продолжаются бои в Луганской и Донецкой областях. 

Власти Луганска заявили, что города Счастье и станица Луганская перешли под их контроль. Агентство ТАСС сообщается, что украинские военнослужащие массово покидают передовые позиции.

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Ситуация в Украине развивается стремительно. К этому времени Министерство обороны России сообщило, что военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины...
 
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