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МИД Беларуси рекомендует нашим гражданам не посещать Украину до стабилизации обстановки

24.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД Беларуси рекомендует нашим гражданам не посещать Украину до стабилизации обстановки

Белорусским гражданам МИД Беларуси настоятельно рекомендует отменить планы по посещению Украины до стабилизации обстановки, сообщается на сайте ведомства.

Находящимся в Украине гражданам Беларуси настоятельно рекомендуют покинуть эту страну. 

На круглосуточный режим работы переведены посольство Беларуси и Главное консульское управление МИД. Они будут оказывать содействие белорусским гражданам. Открыты горячие линии: +38 050 406 23 30; +375173794771 и +375173792673, consnot@mfa.gov.by..

Фото: архив БЕЛТА



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Белорусским гражданам МИД Беларуси настоятельно рекомендует отменить планы по посещению Украины до стабилизации обстановки, сообщается на сайте ведомства....
 
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