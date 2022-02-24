МИД Беларуси рекомендует нашим гражданам не посещать Украину до стабилизации обстановки

Источник материала: ОНТ

Белорусским гражданам МИД Беларуси настоятельно рекомендует отменить планы по посещению Украины до стабилизации обстановки, сообщается на сайте ведомства.

Находящимся в Украине гражданам Беларуси настоятельно рекомендуют покинуть эту страну.

На круглосуточный режим работы переведены посольство Беларуси и Главное консульское управление МИД. Они будут оказывать содействие белорусским гражданам. Открыты горячие линии: +38 050 406 23 30; +375173794771 и +375173792673, consnot@mfa.gov.by ..

Фото: архив БЕЛТА









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