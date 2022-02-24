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МИД Беларуси рекомендует нашим гражданам не посещать Украину до стабилизации обстановки
Источник материала: ОНТ
Белорусским гражданам МИД Беларуси настоятельно рекомендует отменить планы по посещению Украины до стабилизации обстановки,
Находящимся в Украине гражданам Беларуси настоятельно рекомендуют покинуть эту страну.
На круглосуточный режим работы переведены посольство Беларуси и Главное консульское управление МИД. Они будут оказывать содействие белорусским гражданам. Открыты горячие линии: +38 050 406 23 30; +375173794771 и +375173792673,
Фото: архив БЕЛТА
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Белорусским гражданам МИД Беларуси настоятельно рекомендует отменить планы по посещению Украины до стабилизации обстановки, сообщается на сайте ведомства....
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