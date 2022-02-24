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Лукашенко рассказал о подробностях разговора с Путиным по ситуации в Украине
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности утреннего разговора с президентом России Владимиром Путиным относительно ситуации в Украине. Об этом
По словам Лукашенко, инициатива оставить часть российских войск на территории Беларуси исходила от него.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности утреннего разговора с президентом России Владимиром Путиным относительно ситуации в Украине. Об...
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