Лукашенко рассказал о подробностях разговора с Путиным по ситуации в Украине

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности утреннего разговора с президентом России Владимиром Путиным относительно ситуации в Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, инициатива оставить часть российских войск на территории Беларуси исходила от него.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram