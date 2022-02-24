Сыграны матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

В 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сыграны еще два матча. Обе встречи завершились вничью.

В Лиссабоне «Бенфика» принимала «Аякс». В этом матче были забиты четыре мяча, причем один из них – автогол: Себастьян Алле забил в ворота «Аякса». Итоговый счет – 2:2, и теперь командам предстоит определить какая из них сильнее в ответном матче, который пройдёт 15 марта в Амстердаме. Также не смогли выявить победителя «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико».

В начале первого тайма мадридцы открыли счет – забил Жоау Феликс. Отыграться футболисты «Манчестер Юнайтед» смогли лишь за 10 минут до конца матча благодаря мячу Антони Эланга. Ответную встречу команды также проведут 15 марта.

И напомним, с этого сезона в плей-офф не действует правило «выездного гола».

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