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Лукашенко: белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе, но если надо будет - они там будут
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня на оперативном
Фото: архив БЕЛТА
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Лукашенко: белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе, но если надо будет - они там будут
Александр Лукашенко сегодня на оперативном совещании с военными заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в...
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