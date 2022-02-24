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Лукашенко: белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе, но если надо будет - они там будут

24.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе, но если надо будет - они там будут

Александр Лукашенко сегодня на оперативном совещании с военными заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе, передает БЕЛТА.



Фото: архив БЕЛТА


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Александр Лукашенко сегодня на оперативном совещании с военными заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в...
 
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