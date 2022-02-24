Владислав Колячонок заработал первый бал в чемпионате НХЛ

Источник материала: ОНТ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиши продолжается борьба за попадание в плей-офф.

Сегодня на лед выходил белорусский хоккеист Владислав Колячонок. Он играет за «Аризону», которая встречалась с «Лорс-Анджелесом» и в упорной борьбе проиграла – 2:3.

Белорус провел на льду почти 13 минут и записал себе в актив голевую передачу – это его первый набранный балл в НХЛ. Его уже поздравила команда: в Twitter «Аризоны» опубликовали видео голевого момента и отметили, что это только начало.

Фото: Федерация хоккея Беларуси

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