Источник материала: ОНТ

Народный конвой из Калифорнии движется в Вашингтон. Негостеприимно встретить колонну грузовиков собирается нацгвардия.





Пентагон заявил, что путь протестующим преградят до 800 военнослужащих. Организаторы акции ранее анонсировали, их протест продлится 11 дней. В Вашингтон направляются 25 автоколонн, которые собираются объединить усилия и собраться в столице США 7 марта.

«Народный конвой» уже собрал почти 500 тысяч долларов для финансирования акции дальнобойщиков.

Организаторы раздали участникам карты для покупки еды, бензина и расходных материалов.

Власти страны предупреждены о том, что беспорядки и блокирование дорог могут начаться – если требования протестующих не будут выполнены. Речь об отмене обязательной вакцинации и ношения масок.

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