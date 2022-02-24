Инвесторы заговорили о вероятном повышении российским Центробанком ключевой ставки

Источник материала: Myfin

Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Фотобанк Moscow-Live

Как сообщается, стоимость российских облигаций федерального займа (ОФЗ) существенно снизилась в начале торгов 24 февраля. В комментарии Интерфаксу главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин заявил, что геополитические риски влияют на долговой рынок в России, а падение рубля и увеличение страновой премии выступают важными факторами, способствующими инфляции. По его словам, на этом фоне растет вероятность принятия Центробанком решения о существенном повышении ключевой ставки, а также незапланированного заседания Банка России.



– Доходности «коротких» выпусков ОФЗ к настоящему моменту достигли 15-17,5% годовых, то есть рынок сейчас закладывает возможное повышение ключевой ставки ЦБ до 15% годовых и выше. В «длинных» бумагах рост процентных ставок не такой значительный, в частности доходность десятилетних ОФЗ достигла 11,8-11,9% годовых, то есть здесь рост составил всего около 1 процентного пункта, – говорит аналитик.

Напомним, утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины. Рынки отреагировали на эти новости падением, торги на Мосбирже были остановлены . Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам резко снизился.



