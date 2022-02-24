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Инвесторы заговорили о вероятном повышении российским Центробанком ключевой ставки

24.02.2022 13:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Фотобанк Moscow-Live

Как сообщается, стоимость российских облигаций федерального займа (ОФЗ) существенно снизилась в начале торгов 24 февраля. В комментарии Интерфаксу главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин заявил, что геополитические риски влияют на долговой рынок в России, а падение рубля и увеличение страновой премии выступают важными факторами, способствующими инфляции. По его словам, на этом фоне растет вероятность принятия Центробанком решения о существенном повышении ключевой ставки, а также незапланированного заседания Банка России.

– Доходности «коротких» выпусков ОФЗ к настоящему моменту достигли 15-17,5% годовых, то есть рынок сейчас закладывает возможное повышение ключевой ставки ЦБ до 15% годовых и выше. В «длинных» бумагах рост процентных ставок не такой значительный, в частности доходность десятилетних ОФЗ достигла 11,8-11,9% годовых, то есть здесь рост составил всего около 1 процентного пункта, – говорит аналитик.

Напомним, утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины. Рынки отреагировали на эти новости падением, торги на Мосбирже были остановлены. Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам резко снизился.


 
 
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Инвесторы в России заговорили о возможном повышении ключевой ставки Центробанком на фоне проведения военной операции российских вооруженных сил в Украине. Они...
 
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