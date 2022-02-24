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Суд в Пружанах вынес приговор водителю мусоровоза, сбившего 11-летнюю велосипедистку

24.02.2022 13:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пружанского района вынес приговор водителю мусоровоза, сбившего 11-летнюю велосипедистку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Авария случилась 30 июня 2021 года. За рулем автомобиля МАЗ был 58-летний водитель. Проезжая по улице Шоссейной в Пружанах, мужчина по невнимательности сбил девочку, которая ехала на велосипеде во встречном направлении и поворачивала налево для съезда на тротуар. Школьница получила тяжелые травмы.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал то, что обвиняемый пытался загладить причиненный вред. В частности, он возмещал расходы на лечение девочки.

Мужчину признали виновным по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Он приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Авария случилась 30 июня 2021 года. За рулем автомобиля МАЗ был 58-летний водитель. Проезжая по улице Шоссейной в Пружанах, мужчина по невнимательности сбил девочку,...
 
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