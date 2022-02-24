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В Минске перебои с валютой: закрытые обменники, очереди, пустые банкоматы
Источник материала: Myfin
Как сообщают наши читатели, в Минске сейчас купить валюту становится проблематично. Большая часть обменников закрыта, а наличную валюту в банкоматах также найти затруднительно.
Так, один из наших постоянных читателей отмечает что в районе универсама Риги из 3 обменников не работал ни один. В банкоматах валюты также не нашлось.
В Уручье из трех обменников работал только один – от Paritetbank. Доллары в нем продавались по 2,85 рубля, очередей не было. На вопрос о том, сколько долларов осталось, кассир предпочла не отвечать.
Отметим, что после завершения валютных торгов, банки выставили курсы наличной валюты на продажу по 2,97-2,99 за доллар.
Беларусбанк вовсе убрал информацию о курсах валют и золотых слитках со своего сайта. При попытке зайти на соответствующую страницу, появляется ошибка 404.
В обменники и банкоматы, которые еще работают в центре города, внутри Торговых и Бизнес центров тем временем выстраиваются длинные очереди.
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