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В Минске перебои с валютой: закрытые обменники, очереди, пустые банкоматы

24.02.2022 14:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by

Как сообщают наши читатели, в Минске сейчас купить валюту становится проблематично. Большая часть обменников закрыта, а наличную валюту в банкоматах также найти затруднительно.

Так, один из наших постоянных читателей отмечает что в районе универсама Риги из 3 обменников не работал ни один. В банкоматах валюты также не нашлось.

Фото предоставлено подписчиком Myfin.by

В Уручье из трех обменников работал только один – от Paritetbank. Доллары в нем продавались по 2,85 рубля, очередей не было. На вопрос о том, сколько долларов осталось, кассир предпочла не отвечать.

Фото предоставлено подписчиком Myfin.by

Отметим, что после завершения валютных торгов, банки выставили курсы наличной валюты на продажу по 2,97-2,99 за доллар.

Фото предоставлено подписчиком Myfin.by

Беларусбанк вовсе убрал информацию о курсах валют и золотых слитках со своего сайта. При попытке зайти на соответствующую страницу, появляется ошибка 404.

В обменники и банкоматы, которые еще работают в центре города, внутри Торговых и Бизнес центров тем временем выстраиваются длинные очереди.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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