Доллар и евро пошли вверх: узнайте курсы валют на 24 февраля 2022

Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.1558 рубля до 2.7977, что составило 5.9%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.2063 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.143 (4.78%), на 24 февраля 2022 курс составил 3.1375. По итогам месяца евро вырос на 0.2075 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.1035 рублей (3.1%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1043 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 300 621 000 54 855 700 56 498 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.8 рублей, курс продажи доллара 2.665 – 3.. Евро можно было продать в диапазоне 2.9 – 3.15 рублей, купить – 3.02 – 3.5.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =80.6452 (стоимость 1 доллара равна 80.6452 российских рублей),

=80.6452 (стоимость 1 доллара равна 80.6452 российских рублей), EUR/USD =1.127 (1 евро стоит 1.127 доллар),

=1.127 (1 евро стоит 1.127 доллар), EUR/RUB =91.7431 (91.7431 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.