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Доллар и евро пошли вверх: узнайте курсы валют на 24 февраля 2022

24.02.2022 14:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.1558 рубля до 2.7977, что составило 5.9%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.2063 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.143 (4.78%), на 24 февраля 2022 курс составил 3.1375. По итогам месяца евро вырос на 0.2075 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.1035 рублей (3.1%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1043 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
300 621 000 54 855 700 56 498 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.8 рублей, курс продажи доллара 2.665 – 3.. Евро можно было продать в диапазоне 2.9 – 3.15 рублей, купить – 3.02 – 3.5.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=80.6452 (стоимость 1 доллара равна 80.6452 российских рублей),
  • EUR/USD=1.127 (1 евро стоит 1.127 доллар),
  • EUR/RUB=91.7431 (91.7431 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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24 февраля 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.7977, курс евро 3.1375, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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