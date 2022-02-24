Доллар и евро пошли вверх: узнайте курсы валют на 24 февраля 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.1558 рубля до 2.7977,
что составило 5.9%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.2063 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.143 (4.78%), на 24 февраля 2022 курс составил 3.1375. По итогам месяца
евро вырос на 0.2075 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.1035 рублей (3.1%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.1043 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
300 621 000
54 855 700
56 498 900
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.55 – 2.8 рублей, курс продажи доллара 2.665 – 3..
Евро можно было продать в диапазоне 2.9 – 3.15 рублей, купить – 3.02 – 3.5.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=80.6452 (стоимость 1 доллара равна 80.6452 российских рублей),