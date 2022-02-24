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Некоторые белорусские банки приостановили переводы Western Union
Источник материала: Myfin
Банк БелВЭБ сообщил, что с 24 февраля прекращает осуществлять отправку и получение физлицами денежных переводов с помощью системы Western Union. В банке добавляют, что переводы во всех доступных валютах через систему SWIFT теперь можно сделать только на счета в российских банках-получателях, при этом выплата переводов осуществляется обычном режиме. Отмечается, что такое решение временное.
Белагропромбанк также проинформировал клиентов о временной приостановке переводов средств через Western Union, но сделал это днем ранее – 23 февраля. Как указано в сообщении банка, такой шаг вызван техническими причинами.
Напомним, минфин США 22 февраля
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В сообщениях банков БелВЭБ и Белагропромбанка говорится о прекращении переводов Western Union и отмечается, что решение временное.
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