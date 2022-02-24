Некоторые белорусские банки приостановили переводы Western Union

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Phillip Pessar

Банк БелВЭБ сообщил, что с 24 февраля прекращает осуществлять отправку и получение физлицами денежных переводов с помощью системы Western Union. В банке добавляют, что переводы во всех доступных валютах через систему SWIFT теперь можно сделать только на счета в российских банках-получателях, при этом выплата переводов осуществляется обычном режиме. Отмечается, что такое решение временное.

Белагропромбанк также проинформировал клиентов о временной приостановке переводов средств через Western Union, но сделал это днем ранее – 23 февраля. Как указано в сообщении банка, такой шаг вызван техническими причинами.

Напомним, минфин США 22 февраля ввел санкции против российского банка ВЭБ, которые коснулись и его дочерних структур – в том числе белорусского БелВЭБ. Как сообщалось, все подсанкционные юрлица больше не будут осуществлять деятельность в США, а также окажутся отрезанными от финансовой системы Соединенных Штатов. В самом БелВЭБ тогда заявили, что банк продолжает работать в штатном режиме, а в случае необходимости головной банк готов предоставить белорусской «дочке» дополнительное финансирование.