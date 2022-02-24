Курсы валют на 25.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.7977 0.1558 1 USD Евро 3.1375 0.1430 1 EUR Российский рубль 3.2391 -0.1035 100 RUB Гривна 9.3575 0.3296 100 UAH Тенге 5.9702 -0.0767 1000 KZT Юань 4.4261 0.2431 10 CNY

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