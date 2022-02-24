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Лукашенко о ситуации в Украине: надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном
Взвешенную позицию Китая касательно ситуации в Украине отметил Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными, что Украине надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни,...
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