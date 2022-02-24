Лукашенко: США и Запад, решив ввести санкции, не оставили для Беларуси альтернативы

Источник материала: ОНТ

Решив ввести санкции США и страны Запада не оставили для Беларуси альтернативы. Об этом в ходе оперативного совещания с руководством Вооруженных Сил заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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